Huiswerk van Hamer leidt nog niet tot doorbraak

PvdA: ‘Zwangere vrouw gratis eerste klas in de trein’

15 juni De PvdA wil dat zwangere vrouwen in de laatste vier maanden van hun zwangerschap gratis eerste klas mogen reizen in de trein. Daarmee moet Nederland in de voetsporen treden van België, waar hoogzwangeren nu al een streepje voor hebben op het spoor.