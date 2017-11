Huiseigenaren opgelet: coalitie drukt afschaffing wet-Hillen door

De coalitiepartijen zeggen weliswaar te hechten aan een zorgvuldige wetsbehandeling, maar desondanks zetten zij vaart achter de afschaffing van de wet die mensen met een afgelost huis nu nog een belastingvoordeel geeft. Voortgang is volgens hen nodig om de Belastingdienst voldoende tijd te geven om de maatregel per 1 januari 2019 adequaat te kunnen invoeren. In de procedurevergadering van de Kamercommissie Financiën trommelde het regeringskwartet zoveel eigen leden op, dat vertraging van de wetsbehandeling werd voorkomen.



SP-Kamerlid Renske Leijten spreekt van een ‘schaamteloze vertoning’. ,,De uitgestoken hand van Mark Rutte is een voet geworden waar hij mee schopt”, vult 50PLUS-collega Martin van Rooijen aan, die de ‘aflosboete’ uit alle macht wil voorkomen. Hij kondigt aan tijdens de wetsbehandeling komende week heel veel spreektijd te zullen claimen, ‘bijvoorbeeld twee keer vijftien uur’, zodat het debat mogelijk niet op tijd kan worden afgerond. Van Rooijen: ,,Als de coalitie oorlog wil, dan kunnen ze die krijgen.”



Voorafgaand aan de procedurevergadering voelden Kamerleden experts aan de tand over nut en noodzaak van de gefaseerde afschaffing van de Wet-Hillen, die de overheid over 30 jaar ruim 1 miljard euro bespaart. Volgens ING gaan eigenaren met een afgelost huis met een WOZ-waarde van 250.000 euro en een inkomen lager dan 68.000 euro per jaar er op lange termijn maandelijks ‘enkele tientjes’ op achteruit.