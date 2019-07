Hugo de Jonge overweegt CDA-lijsttrekkerschap

In de eerste aflevering van de zomerserie Vissen met Jan zegt De Jonge: ,,Het zal de lijsttrekker moeten zijn die het meest kansrijk is om onze partij de grootste te maken. Ik zal er zeker goed over nadenken of ik dat zou kunnen zijn. Het lijsttrekkerschap komt wanneer het komt en dat is echt pas diep in 2020.’’



De Jonge is daarmee de eerste van de potentiële CDA-kroonprinsen die na het vertrek van Buma zijn belangstelling kenbaar maakt. Naast De Jonge wordt ook minister van Financiën Wopke Hoekstra beschouwd als kanshebber. Voormalig CDA-leider Sybrand Buma noemde Hoekstra als een geschikte minister-president. Staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat er ook ‘kroonprinsessen’ moeten zijn en zou zich eveneens kunnen kandideren.



Het is de vraag of het komt tot een strijd tussen De Jonge en Hoekstra ,,Dat is niet aan ons of er een enkelvoudige voordracht komt of een lijsttrekkersverkiezing.’’ Het CDA-partijbestuur moet dat beslissen.



Bij de PvdA hadden ze daar in 2017 geen goede ervaringen mee. Samsom was zittend politiek leider en fractievoorzitter. De strijd werd daar meer persoonlijk. Bij het CDA hoeft geen positie te worden verdedigd. Toch ziet De Jonge ook dat er een andere kant aanzit.



De Jonge: ,,Je moet altijd oppassen dat zo’n strijd niet onbedoeld toch beschadigend wordt voor de een of de ander. We moeten een beetje voorzichtig zijn met elkaar.’’