‘House of Cards? Politiek is vaker Peppi en Kokki’

Minister Van Gennip kijkt of statushou­der via ‘startbaan’ kan integreren

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onderzoekt of het mogelijk is om statushouders na huisvesting in een gemeente eerst aan het werk te zetten en daarna pas de Nederlandse taal te laten leren. Het voorstel van VVD-Kamerlid Thierry Aartsen daarover krijgt maandag de steun van de minister.

22 november