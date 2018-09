Hoofdpijndossier dividendtaks kaapt ook politieke beschouwingen

Maar Rutte staat tamelijk alleen. De hele oppositie loopt al maanden te hoop tegen de voorgenomen schrapping van de dividendbelasting. Met het geld dat de afschaffing kost, 1,9 miljard euro, kan de regering ook zorgen voor een lastenverlichting in de publieke sector. Bij de Algemene Beschouwingen, die vandaag beginnen, zal de oppositie zich luidkeels keren tegen dat omstreden plan. De coalitie zal riposteren dat het toch doorgaat, om Nederland als het vestigingsland aantrekkelijker te maken voor multinationals.



Het is de verkeerde keus, vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij verwijt het kabinet ‘een gebrek aan actie’ bij het oplossen van ‘de crisis in de publieke sector’. Hij wil dat de 2 miljard die het kabinet wil steken in het afschaffen van de dividendbelasting naar leraren, de zorg en de politie gaat.



Het kabinet moet stoppen met de ‘misplaatste jubelpolitiek’, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. ,,Mensen hebben vooral de zekerheid dat de zorgpremie stijgt, de energierekening hoger wordt en de boodschappen meer gaan kosten. Tegelijk krijgen de grote bedrijven miljarden cadeau.” Het roept de vraag op wie de gewone Nederlander is, stelt Denk-fractieleider Tunahan Kuzu. ,,Is dat het grootkapitaal en de aandeelhouder? Of de beveiliger op Schiphol en de medewerker in de vleesverwerkingindustrie. Zij voelen nauwelijks dat het beter gaat.”