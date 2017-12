Hogere hypotheek voor starters

Voor die extra zekerheid betalen starters wel een eenmalige premie van 1 procent over de woningwaarde. De coalitiepartijen willen dat die ene procent meegefinancierd kan blijven worden en eventueel fiscaal aftrekbaar blijft, bijvoorbeeld via een aanvullende lening die wordt afgelost uit het rentevoordeel dat de NHG oplevert. ,,Dat geeft een startende huizenkoper en de huizenmarkt rust'', zegt initiatiefnemer D66-Kamerlid Jessica van Eijs. ,,Daar zijn we allemaal bij gebaat.''



De coalitie wil daarnaast op voorstel van de VVD dat Ollongren verkent of de NHG-premie kan worden verlaagd. ,,Tijdens de crisis is dat percentage meer dan verdubbeld. Nu zijn we uit de crisis, dus ik ga er vanuit dat het nu omlaag kan”, stelt VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis. De verlaging zou in 2019 in moeten gaan. Om het voor starters nog aantrekkelijker te maken zich op de woningmarkt te begeven, wil Koerhuis ook dat het kabinet laat onderzoeken of een studielening minder zwaar kan meewegen bij een hypotheekaanvraag.