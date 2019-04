Hoekstra: witwaskwestie niet alleen bij banken

Witwasaffaires beperken zich niet tot de bankensector. Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën is sprake van een veel breder probleem dat ook speelt in bijvoorbeeld de vastgoedsector en bij levensverzekeraars.

,,Het is een veelkoppig monster’’, stelt de bewindsman. ,,Dit probleem zal nog lang bij ons blijven. Ik vrees dat we nog veel voorbeelden gaan zien.’’



Naar schatting wordt er in Nederland alleen al jaarlijks voor vele miljarden euro's witgewassen. En in andere landen is het volgens de minister niet heel anders. ,,Ik heb bijna al mijn Europese collega's hierover gesproken. Ik ben er niet een tegengekomen die zei: bij ons is het pico bello in orde.’’

Washington

Hoekstra is momenteel in Washington bij de voorjaarsvergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daar is ook een bijeenkomst van de zogeheten Financial Action Task Force (FATF), die zich onder meer bezighoudt met het bestrijden van witwassen. Daar wil de minister de problematiek nog eens extra op de kaart zetten. Mogelijk kan er internationaal nog meer worden gedaan om witwassen uit te bannen.