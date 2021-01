Hoekstra: programma PVV geen aanbeveling om samen te werken

Verbazing over 30.000 euro voor toeslagou­ders: ‘Lijkt wel een publici­teits­stunt’

23 december Wat tot vorige week onmogelijk was, kan na het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire opeens wel. Gedupeerde ouders krijgen sneller hun geld, vaak zelfs meer dan ze hadden verwacht. Er is blijdschap, maar de plotselinge voortvarendheid wekt ook argwaan.