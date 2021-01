Hoekstra haalt uit naar Rutte: ‘Gebroken belofte is erfenis van tien jaar VVD’

Daarom is ‘verandering nodig’, zei lijsttrekker Hoekstra in zijn toespraak vanuit een oud Philipsgebouw in Eindhoven. ,,De VVD kan niet de verandering brengen. Ze willen rafelrandjes bijknippen, maar dat is niet genoeg. Het roer moet om”, vindt de demissionair minister van Financiën die de coalitiepartner verwijt een individualistische en egoïstische samenleving te kweken, waarbij ieder voor zich de heilige mantra is: ,,We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. Dat is onzin. Het heeft geleid tot een winner takes all-economie en een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen.”