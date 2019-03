Hoekstra eist openheid van Brussel over geheime begrotingsdeal Italië

Het is in het belang van het publiek om te weten waarom Italië niet door de Europese Commissie is gestraft voor het schenden van de EU-begrotingsregels. Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) vandaag in Brussel waar hij bij het dagelijks bestuur van de EU aandringt op transparantie over haar geheime besluit.

,,Dat is niet omdat we tegen Italië zijn maar omdat we in Brussel niet alleen praten over begrotingen’’, aldus Hoekstra bij de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden. ,,Ik ben voldoende realistisch om te zien dat de discussie over Italië op dit moment niet heropend zal worden. Maar dit is een breder onderwerp.’’

Volgens de bewindsman is transparantie ,,van groot belang vanwege de geloofwaardigheid van het systeem en afspraken’’. ,,Ik vind het een redelijke vraag dat we vanuit Nederland kunnen rekenen op de commissie als onafhankelijk scheidsrechter voor alle lidstaten.’’

Vertrouwelijke nota

De commissie heeft Hoekstra op zijn verzoek inmiddels wel een schriftelijke toelichting op haar besluit over Italië gestuurd, evenals naar alle hoofdsteden, maar die nota moet vertrouwelijk blijven. ,,Ik vind dat een probleem, want we leven in de 21e eeuw en de meeste van dit soort documenten wordt al openbaar gemaakt. Zo kunnen parlementen en burgers zien wat instituten vinden en waarom.’’

Hij wees erop dat bij tal van onderwerpen, zoals de bankenunie of leningen aan Griekenland, afspraken en transparantie van belang zijn. Zo praat de Eurogroep vandaag over het beoogde aparte eurobudget vanaf 2021 om de concurrentiekracht van de eurozone te versterken. Voor het eerst discussiëren de ministers over wanneer een land in aanmerking zou kunnen komen voor steun uit dat budget en onder welke voorwaarden. ,,Daar is het ook relevant hoe en door wie de regels worden gehandhaafd.’’

Afwijking

De Europese Commissie vroeg Italië op 23 oktober vorig jaar formeel om een nieuwe ontwerpbegroting voor 2019. De Italiaanse premier had laten weten dat het land geen plan B heeft voor de begroting. Rome kreeg drie weken de tijd om de cijfers voor Brussel aanvaardbaar te maken. Minister Hoekstra liet destijds weten dat het ‘goed en belangrijk‘ is dat de Europese Commissie stappen onderneemt.

De eerste conceptbegroting van de eurosceptische coalitieregering van Lega en de M5S (Vijfsterrenbeweging) werd een week eerder in Brussel ingeleverd. Toen was al duidelijk dat de cijfers te veel afweken van de Europese regels. Het begrotingstekort in Italië loopt volgend jaar op naar 2,4 procent van het bbp, terwijl 0,8 was afgesproken. Rome wil 37 miljard euro meer uitgeven.

Akkoord