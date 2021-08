Hoekstra (CDA) sceptisch over samenwerking PvdA en GroenLinks in formatie

Hoekstra lijkt weinig fiducie te hebben in de mogelijkheid dat PvdA en GroenLinks op korte termijn in staat zijn verregaand samen te werken. ,,Het CDA heeft er tien jaar over gedaan, GroenLinks heeft er zelf een jaar of acht, negen over gedaan’’, zegt hij over de tijd die het kostte voor de voorgangers van CDA en GroenLinks om tot een fusie te komen.



Hoekstra: ,,Dus ja, ik ben optimistisch, maar… ik heb geen zin om het elke keer kapot te praten. Daarom heb ik er ook niks over gezegd. Maar, u hoort wat ik zeg.’’