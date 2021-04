Hoe kan parlement controlerende functie uitvoeren als er sabotage wordt gepleegd?

Kamerlid Smeets sprak af met minderjari­ge jongens: ‘Hij was direct en begon me snel te zoenen’

15 april Tweede Kamerlid Sidney Smeets (D66) heeft met minderjarige jongens afgesproken en ook seks met hen gehad. Dat verklaren enkele slachtoffers. Sommigen waren destijds pas 16 jaar. Smeets, die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij tientallen jonge jongens, wist hoe oud ze waren maar nodigde hen toch thuis uit. ‘Hij was best wel direct en begon me snel te zoenen.’