Hoe Jaap van Dissel zijn 'heldenstatus’ verloor: van nationale reddingsboei naar kop van Jut

RIVM-directeur Jaap van Dissel praat woensdag de Tweede Kamer weer bij over de laatste ontwikkelingen in de corona-epidemie. De Kamerleden zijn steeds kritischer. En ook het vertrouwen in Van Dissels RIVM is tanende.



,,Het verhaal van Van Dissel klopt vaak niet en dat is ernstig want het beleid is er goeddeels op gebaseerd,’’ zegt Fleur Agema van de grootste oppositiepartij PVV. ,,Ik denk niet dat het kwade bedoelingen zijn, maar op sommige punten gaat het mis. Hij freewheelt te veel.’’



Nou is Agema vaker hard in haar oordelen, maar ze staat niet alleen met haar kritiek. Zeker het RIVM-advies over de mondkapjes – het dragen ervan zou geen meerwaarde hebben - werd niet begrepen. In de ons omringende landen waren ze al maanden verplicht in openbare gelegenheden.