Hier groeide Lilianne Ploumen op: ‘Verhaal van dochter van melkboer kennen we nu wel’

verkiezingen LIVE | Stembu­reaus voor het eerst open, kiezers laten nog op zich wachten op Utrecht CS

9:16 De eerste stembureaus zijn maandagochtend open gegaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Anders dan in andere jaren kunnen kiezers dit keer verspreid over drie dagen hun stem uitbrengen. Het is de bedoeling dat mensen uit risicogroepen maandag en dinsdag naar de stembus gaan. Ook op een aantal stations kan de kiezer maandag al terecht. Op Utrecht Centraal is het nog rustig, daar had rond 09.00 uur zich nog maar één kiezer gemeld. Mis niets van het laatste campagnenieuws in aanloop naar 15, 16 en 17 maart met ons verkiezingsblog.