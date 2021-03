Hiddema noemt appjes Forum ‘racistische drek’, Baudet deed mee

Appjes die rondgingen in appgroepen van Forum voor Democratie, onder meer over het verband tussen ras en IQ, zijn ‘racistische drek’ en partijleider Thierry Baudet deed eraan mee. Dat zegt het inmiddels vertrokken FVD-Kamerlid en partijkopstuk Theo Hiddema in een turbulente uitzending van Jinek . Baudet liep richting het einde van de uitzending vroegtijdig weg, na grappen van cabaretier Martijn Koning.

Hiddema verklaart tegen Jinek-verslaggever Jaïr Ferwerda dat Baudet deze appjes inderdaad heeft verstuurd. Dat was ook de reden dat de nummer 2 van de partij vertrok. De FVD-leider weigert tot dusver dit zelf te bevestigen of te ontkennen, sinds weekblad EW (voorheen Elsevier) begin februari over de appjes berichtte. Bij Jinek ging hij er ook niet op in of hij dit soort berichten verstuurde, maar ontkende hij racistisch te zijn.

Hiddema greep in op het app-verkeer. Later vertrok hij bij de partij, toen antisemitische appjes binnen de jongerenorganisatie JFVD aan het licht kwamen. Dat gebeurde voordat Baudets apps in de publiciteit kwamen, maar Hiddema wist daar toen al van. ,,Daarom ben ik daar toen ook weggelopen.” Hij zegt dat er belangrijkere dingen zijn dan ‘die spielerei’.

‘Oude koeien’

Baudet zei bij Jinek dat Hiddema met het woord ‘drek’ media-ophef bedoelt en dat hij met het woord ‘spielerei’ onderschrijft dat het om grapjes ging. De woorden van Hiddema, die hij nog steeds als een vriend beschouwt, moeten volgens Baudet met een korrel zout worden genomen. Ook vindt hij dat hij niet verplicht is om te openbaren wat hij wel of niet in privésituaties zegt. Hij verweet Jinek ‘oude koeien uit de sloot te halen’.

Eerder zei Baudet zelf dat er grapjes over en weer worden verstuurd in dit soort appgroepen en dat media de context van de opmerkingen niet begrepen. Baudet vroeg onder meer aan iemand in de appgroep of hij wilde dat diens zus ‘met een neger zou thuiskomen'.

Weglopen

Cabaretier Martijn Koning sloot de uitzending af en grapte daarin onder andere over het vermeende antisemitisme bij FVD en Baudets uitspraken over ‘homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. Daarop verliet Baudet vroegtijdig de uitzending. Het is niet de eerste keer dat Baudet wegloopt tijdens een mediaoptreden. Eerder deed hij dat tijdens een interview met Emma Wortelboer.