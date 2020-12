‘Het ventiel moet dicht en mag met kerst weer een klein beetje open’

Eind oktober hoopte premier Rutte nog dat de huidige gedeeltelijke lockdown in december kon worden afgeschaald. Toen waren er dagelijks zo’n 10.000 nieuwe besmettingen. Net als nu. En ook toen klonk de roep om een strengere lockdown, om een klap met ‘de grote hamer’. Maar dat vond Rutte nog niet nodig. ,,Dat versnellen moeten we niet overdrijven, het is niet zo dat het dan ineens rapido gaat’’, zei hij.