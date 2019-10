Het lachen vergaat minister Schouten door stikstofcrisis

STIKSTOFCRISIS CDA heeft stik­stoftwij­fels: ‘Is rekenmodel RIVM wel juist?’

11:30 Regeringspartij CDA heeft twijfels over het RIVM-rekenmodel dat wordt gebruikt om te bepalen uit welke sectoren stikstof in Nederland afkomstig is. Op basis van dat model wil het kabinet de veestapel verkleinen en de maximumsnelheid op wegen verlagen. Het RIVM reageert verbaasd op de kritiek.