Het geheime document van VVD en D66: Gratis kinderopvang, spionnenjacht en moderne embryowet

Gratis kinderopvang –mits betaalbaar. Het strafbaar stellen van spionage – wat nu nog niet zo is. En vooral: aandacht voor klimaat, meer regie van de overheid in de zorg en strakkere leiding op de woningmarkt. Daarover waren VVD en D66 akkoord deze zomer, zo is te lezen in de aanzet voor een regeerakkoord dat de formatie moest vlottrekken.

Het idee was: laten we onze hoofdlijnen op papier zetten, zodat andere partijen kunnen aanschuiven. Dat plan mislukte jammerlijk, want VVD en CDA blokkeerden verdere onderhandelingen met PvdA en GroenLinks, terwijl D66 de route met de ChristenUnie weigerde.

Toch is het tot nu geheime document, waar VVD en D66 deze zomer aan werkten vandaag vrijgegeven door informateur Mariëtte Hamer. ‘Onze belofte voor Nederland’, is de titel van het stuk: 10 pagina's, 6.995 woorden lang. Een zorgvuldig geboetseerde potloodschets van hoe een regeerakkoord eruit had kunnen gaan zien. Of toch misschien nog gaat zien, als VVD en D66 deel gaan zijn van de volgende regering.

In de zomermaanden, terwijl veel Kamerleden vakantie vierden, buffelden VVD’ers en D66-Kamerleden met de partijtop om het op papier te zetten.

Meest opvallende strooigoed: gratis kinderopvang voor iedereen, een leerplicht voor kinderen vanaf 4 jaar, het strafbaar stellen van spionage door bijvoorbeeld Russische geheim agenten, euthanasiebeleid ('voltooid leven') aan het oordeel van de Tweede Kamer laten, gratis lunch op scholen in kwetsbare wijken en brede brugklassen invoeren, zodat jongeren op later moment in een 'hokje' worden ingedeeld.

Hoewel de VVD er in de verkiezingscampagne niet aan wilde, stuurden Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) er in het stuk op aan dat ‘kinderopvang stapsgewijs’, ‘te beginnen met de kinderopvang tot 4 jaar’ gratis beschikbaar te maken. Al ging dat plan met mitsen en maren gepaard: ,,Afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide medewerkers.” En: ,, We bezien op basis van de gedragseffecten en financiële mogelijkheden de ambitie om de vergoeding te verhogen naar 100 procent.” Of in-gewone-mensen-taal: kijken of het te betalen is.

Ander opvallend punt: spionage moet strafbaar worden. Of zoals het in het document staat: ,,We gaan buitenlandse inmenging tegen, bijv. door spionage strafbaar te stellen.” Nu nog worden geheim agenten van andere landen razendsnel uitgezet, zonder ze te vervolgen, veelal uit angst voor diplomatieke conflicten. Geheime dienst AIVD hoopt al langer op nieuwe regels. Zo bleek in december nog dat spionnen vanuit de Russische ambassade op zoek waren naar geheimen bij onderwijsinstellingen en hightech-bedrijven. De diplomaten werden uitgezet, want meer zat er niet in.

Sfeer

Het document ademt meer regie van de overheid. Op zowel de woningmarkt, waar bouw verder moet worden aangejaagd, als in de zorg waar minder moet worden geconcurreerd. Het stuk laveert tussen de verkiezingsprogramma’s van VVD en D66, alsof om en om een zin is toegevoegd.

Illustratief compromis is dat op asiel: Vluchtelingen worden ‘gastvrij opgenomen’, maar ‘mensen zonder recht op’ een status ‘moeten ze snel mogelijk terug naar land van herkomst’. De asielprocedure moet ‘tijdig’ zijn, maar ‘zorgvuldig’. Ofwel streng (VVD), maar met coulance (D66).

Volledig scherm VVD-leider Mark Rutte in het Torentje. © ANP

De klankkleur is meer regie van de overheid. Een ‘krachtige politiek’, staat er te lezen. ,,Met een proactief parlement en een daadkrachtig kabinet.”

De nieuwe bestuurscultuur wordt daarbij genoemd: ,,Door meerdere partijen is de wens uitgesproken om te komen tot een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat biedt het kabinet de ruimte om nadere concrete doelstellingen te formuleren waarover transparant verantwoording wordt afgelegd aan het parlement. Lastige keuzes worden niet vooruitgeschoven of aan de rechter overgelaten.”

Kleur

Het stuk wordt gekleurd door liberale waarden. De partijen beschrijven Nederland als een ‘tolerant, divers land’ ,,De basisvoorwaarde voor mensen om echt vrij te kunnen zijn. Wij willen een land waar iedereen de kans krijgt iets van zijn leven te maken en dat in te vullen zoals men dat zelf wil. Een land waar je jezelf kunt zijn.”

Het liberale karakter was overigens juist wat ChristenUnie afschrikte, toen het na de zomervakantie het stuk (of delen) te lezen kreeg. ,,Te liberaal”, oordeelde CU-leider Gert-Jan Segers.

Daarbij springen vooral medisch-ethische thema’s in het oog. De embryowet moet worden gemoderniseerd, zo is te lezen. En mensen moeten zelf de regie krijgen over het einde van hun leven als zij dat willen.

Waarde voor straks

Welke waarde het stuk nog heeft is de vraag: de formatie ligt momenteel op z’n gat over die de vraag wie-met-wie wil. Toch zou het document later nog eens ter hand kunnen worden genomen door VVD en D66.

Het lijkt voor de meeste partijen ruimte te bieden, als startpunt voor onderhandelingen. Al geldt dat niet voor PVV en Forum voor Democratie, mochten die op enig moment in beeld komen.

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag broedde met Rutte op het formatiedocument. © ANP

De ‘klimaat en –energietransitie’ wordt namelijk ‘noodzakelijk’ genoemd. Nederland moet in 2050 ‘klimaatneutraal, fossielvrij en circulair’ zijn. ,,We verhogen de klimaatdoelen voor 2030, nemen extra maatregelen, en voldoen ten minste aan het doel van de Green Deal van de EU (55%).”

Er staat ook: ,,De grootste winst is te behalen in de industrie. We voeren groene industriepolitiek zodat het bedrijfsleven versneld een grote sprong kan maken op duurzaamheid om daarmee het verdienvermogen op lange termijn overeind te houden.” Nieuw is dat niet: VVD en D66 hadden zich aan die doelstellingen geconformeerd, maar ze zetten de streep nog wel een keer in het zand hiermee.

En het VVD-sausje daarbij: het stuk meldt vooral ook dat er geld verdiend kan worden aan de klimaatplannen.