'Het gaat ook een beetje om het geloof in een maatregel'

Wie 1,9 miljard euro aan de publieke middelen onttrekt, moet met een goed verhaal op de proppen komen waarom dat een goed idee is. Dat schrijft de Raad van State aan het kabinet in zijn advies. ,,Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven." Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zegt de kritiek op het Belastingplan te waarderen, maar schuift die tegelijkertijd subtiel terzijde. ,,Het gaat ook een beetje om het geloof dat een maatregel het vestigingsklimaat helpt", zegt de D66'er in een toelichting. ,,Misschien kan ik niet iedereen overtuigen, maar ik zou het wel jammer vinden als mensen al helemaal vastzitten in het frame dat dit een slecht idee zou zijn."

Meezittend economisch tij

Vice-voorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner en consorten beperken hun kritiek niet tot de dividendbelasting. Het kabinet schroeft de overheidsuitgaven flink op en draait de gaskraan langzaam maar zeker dicht. Deze maatregelen worden vooral betaald uit meevallers in de zorg en de sociale zekerheid.



Het is de vraag of die niet vooral worden veroorzaakt door het meezittend economisch tij, stelt de Raad van State. Zit het over een paar jaar tegen, dan moet het kabinet wellicht bezuinigen. Maar daar wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) niets van weten. De meevallers zijn volgens hem wel degelijk blijvend van aard. ,,Op de lange termijn is deze rekening goed behapbaar."



Niet dat het kabinet zich helemaal nooit iets aantrekt van het commentaar dat Donner vanuit het paleis aan de Kneuterdijk uit. De afschaffing van de dividendbelasting staat bijvoorbeeld in een apart wetsvoorstel, samen met de verlaging van de winstbelasting en de invoering van een bronbelasting op rente en royalty's.



Al deze maatregelen zijn bedoeld om enerzijds het vestigingsklimaat te verbeteren en anderzijds brievenbusfirma's te verjagen. In totaal bestaat het belastingplan uit zeven van dergelijke 'inhoudelijke pakketjes'. Op die manier hoeft het parlement niet over één allesomvattend plan te stemmen. ,,De Raad van State vindt het logisch dat we dit zo doen."