Het dikke-ik weegt weer eens zwaarder dan het publieke belang

Dat Europees Parlement blijft een merkwaardig clubje. Eerder dit jaar ontstond er ophef over de onkostenvergoeding van de parlementariërs, die iedere maand, naast hun salaris van een ton, ongeveer 4300 euro krijgen bijgestort, zodat ze hun ambt op een fatsoenlijk wijze kunnen bekleden. Dat geld is bijvoorbeeld bedoeld voor de huur van een privékantoor in eigen land, waar alledaagse werkzaamheden verricht kunnen worden, zonder naar Brussel af te reizen.



Maar wat blijkt? De Europarlementariërs zijn niet van plan om inzage te geven in hun uitgaven. Er was een verzoek, afkomstig van journalisten uit alle 28 EU-landen, om de bonnetjes verplicht openbaar te maken, maar het Europees Hof van Justitie is hier niet mee akkoord gegaan. Een dergelijke maatregel zou in strijd zijn met de privacy van betrokkenen.



Wat een minachting van het volk. Het geld dat ze krijgen, ontvangen ze van alle burgers die keurig hun belasting betalen. Wij faciliteren deze mensen om op een ordentelijke manier zich van hun taak te kwijten, in de veronderstelling dat ze ook te vertrouwen zijn. Maar als leden van het Europees Parlement ervoor kiezen om schimmig te doen over hoe ze dat bedrag van 4300 euro besteden, weten wij dus ook niet zeker of ze het wel uitgeven aan de zaken waarvoor ze bestemd zijn.