Henk Otten wil Johan Derksen als lijstduwer nieuwe partij, Derksen positief

Zowel Otten als Derksen was zaterdag te gast bij WNL op NPO Radio 1. Otten zei daar dat hij ‘uitgebreid gesproken’ had met de veelbesproken voetbalcommentator. Otten is mede-oprichter van Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Hij was zelfs de penningmeester van die partij, totdat hij slaande ruzie kreeg met Baudet en uiteindelijk werd geroyeerd. Otten zat toen al in de Eerste Kamer en hij hield vast aan zijn zetel.

Derksen positief

Ik wil me nou niet meteen halsover­kop me in de politiek storten

,,Ik wil me nou niet meteen halsoverkop me in de politiek storten. Ik heb al onrust genoeg veroorzaakt in dit land, lijkt me”, zegt hij, doelend op zijn rol in het Nederlandse racismedebat. Toch wil hij er wel over na denken of hij op de lijst van de PvdT komt. ,,Dan ga ik meteen voor Tweede Kamerlid en ook maar voor minister-president”, grapte Derksen zelfs. ,,Ik denk dat Mark Rutte geen oog meer dichtdoet!”