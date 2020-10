Henk Otten ontketent nieuwe strijd binnen Partij voor de Toekomst

Otten laat in een reactie weten dat het partijbestuur ‘nu nog niet bezig is met wie er op de lijst voor de Tweede Kamer moet’. ,,We zijn heel druk met onze nieuwe website en het optuigen van de partijorganisatie. De kieslijst hoeft pas 1 februari te worden ingeleverd.’’



Toch ontkent Otten niet dat hij de ambitie heeft om de Kamer in te gaan. ,,Het gaat om de best mogelijke lijst die we kunnen krijgen. Het lijkt nu alsof ik een baantjesjager ben, maar dat is niet zo.’’ Volgens Otten vervalt zijn senaatszetel niet automatisch aan Forum voor Democratie als hij de overstap maakt van de Eerste naar de Tweede Kamer. ,,Er staan ook nog mensen van ons op de lijst bij Forum die mijn senaatszetel kunnen krijgen, zoals Robert Baljeu. Dat hoeft dus geen probleem te zijn.’’