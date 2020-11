Henk Krol lanceert Lijst Henk Krol: ‘Dit voelt als een compleet nieuw begin’

De partijvoorzitter van LHK is vastgoedondernemer Pieter Bogaardt, die vorige maand door Henk Otten (ex-Forum voor Democratie) werd afgezet als penningmeester bij de Partij voor de Toekomst. ,,Ik wil geen penningmeester blijven, dan liever van de plaatselijke visclub’’, zei Bogaardt destijds. Nadat hij was afgezet, stapte ook Krol op en begonnen de twee voor zichzelf.



Bogaardt - die zichzelf ‘internationaal investeerder’ noemt en in de Quote 500 staat - ziet het helemaal zitten met Krol: ,,In de zomer van dit jaar heb ik Henk voor het eerst ontmoet. Sindsdien heb ik hem leren kennen als een charismatische en energieke persoonlijkheid. In vijf weken zijn we een echte en serieuze partij geworden.’’