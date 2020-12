Henk Krol blikt terug op rampjaar: 'Naïef? Dat heb ik mijn hele leven al’

Dit was 20202020, een jaar dat we vooral door corona nooit zullen vergeten. Tot 31 december schrijven onze verslaggevers verhalen over grote en kleine gebeurtenissen, over verdriet en hoop, over ruzie en over liefde in het nieuwsjaar dat nu bijna achter ons ligt. Henk Krol is – naar eigen zeggen – ‘heel kritisch’ op zichzelf. Toch blijkt zelfreflectie lastig. Dat hij dit jaar twee politieke partijen versleet, ligt volgens hem vooral aan anderen. ,,Ik bedoel het allemaal heel positief.’’