Heibel bij PVV Zeeland over ‘graai uit partijkas’ en ‘doodsbedreigingen’

De fracties van de Provinciale Staten, de PVV in Terneuzen en de PVV-fractie in Tholen hebben een heus manifest online gezet , waarin ze Van Dijk beschuldigen. Zo zou hij ‘tegen de regels in’ duizenden euro’s hebben geleend uit het fractiebudget, ‘praktisch niets hebben gedaan’ de afgelopen jaren, reiskosten dubbel hebben gedeclareerd en doodsbedreigingen hebben geuit naar de fractieleider van de PVV in Tholen. Die zou hiervan ook aangifte hebben gedaan.

De PVV’ers die in op stand komen roepen Van Dijk dus op om te vertrekken uit de PVV Statenfractie in Zeeland, maar de partij daarnaast ook om hem van de kandidatenlijst te halen.

Leugens

Peter van Dijk zegt dat het manifest vol leugens staat. ,,Dit is je reinste laster en smaad,” zei hij tegen de PZC. ,,Ze kunnen opstellen wat ze willen, maar er staan echt klinkklare leugens in. Ik accepteer niet wat daar in staat. Alles is gelogen en verdraaid. Het is alleen maar bedoeld om iemand zwart te maken. Ze krijgen een strafrechtelijke aanklacht aan hun broek.”