Harde lockdown heeft dubbel doel: genadeklap tegen deltavariant, omikrongolf moet vertraagd

Volgens de (onzekere) RIVM-modellen moet Nederland rekening houden met een omikronpiek in januari. Er is tien tot twaalf dagen de tijd om het boosterprikken te versnellen en het aantal infecties laag te houden. De harde lockdown kan de genadeklap zijn voor de deltavariant.

De deltapiek ligt achter ons, maar de omikrongolf wordt gevreesd. Met nu al ruim 2400 coronapatiënten in het ziekenhuis is nietsdoen geen optie, stelden RIVM-directeur Jaap van Dissel en beddencoördinator Ernst Kuipers vanochtend tijdens een vragenronde in de Tweede Kamer.

Het parlement keert vandaag terug van kerstreces voor een debat over de harde lockdown die sinds zondag geldt. ,,De tijd die je koopt is beperkt", zei Kuipers. ,,Volgens de modellen heb je nu tien tot twaalf dagen de tijd om het boostervaccineren te versnellen.”

Als dat slaagt, dan kan het meevallen met de omikronpiek in ziekenhuizen in januari. Lukt dat niet, dan neemt het aantal dagelijkse ic-opnames snel toe, tot zelfs tachtig of meer. Kuipers benadrukt dat de prognoses onzeker zijn: hoe ziekmakend omikron werkelijk is, is bijvoorbeeld nog onduidelijk. Hij verwacht wel dat de harde lockdown in combinatie met extra vaccinaties de toename met vijftig procent kan drukken: ,,Dan kun je de aantallen langere tijd laag houden.”

Delta daalt

Er is ook goed nieuws, schetste Kuipers. De deltapiek in de ziekenhuizen ligt alweer weken achter ons: op 2 december zagen ziekenhuizen het hoogste aantal nieuwe patiënten op verpleegafdelingen, met net boven de 300 per dag. Inmiddels is dat gedaald tot iets meer dan 200. ,,Het daalt, het gaat de goede kant op. Al gaat het langzaam.” Maar de omikron-dreiging brengt ziekenhuizen dan mogelijk al snel weer in het nauw.

RIVM-directeur Van Dissel verwacht dat omikron in Nederland voor januari - ‘misschien al rond kerst’ - dominant is. Nu betreft naar schatting nog tien tot vijftien procent van de coronagevallen de omikronvariant. ,,We zitten in een dalende trend. De vraag is dus wanneer die omslaat in een stijging door omikron.”

De nieuwe mutant brengt alle prognoses op hol: in de meest slechte scenario’s schieten de lijnen uit de bestaande grafieken, met maxima van zelfs 2000 of 3000 bezette ic-plekken. Dat is drie keer de standaard ic-capaciteit van Nederland.

Van Dissel: ,,Zelfs bij een snelle lockdown zit je volgens ons sombere scenario toch nog op 100 tot 150 ic-opnames per dag. Dan ga je ervan uit dat de omikronvariant net zo ziekmakend is als delta. Maar dit zijn de sombere voorspellingen.”

Het kabinet trok afgelopen weekeinde uit voorzorg aan de noodrem. Een deel van de Tweede Kamer - PvdA, Volt, Bij1 - vindt dat er al veel eerder ingegrepen had moeten worden. Andere partijen - Van Haga, PVV, BBB - zijn vooral kritisch over het structurele gebrek aan ic-capaciteit in Nederland.

Diverse fracties hekelen het gebrek aan een lange termijnplan, nu definitief duidelijk is dat het coronavirus nog jarenlang ons leven - in golven - beheerst. De PvdA vindt dat de aanpak radicaal op de schop moet. Er moet een speciale coronaminister komen, ook de rol van het Outbreak Management Team (OMT) moet anders, een ‘frisse blik’ is nodig. ,,We zitten op een dood spoor bijna twee jaar na de start van de crisis", zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vanochtend tegen deze nieuwssite. ,,Zo’n persconferentie als zaterdag: het was ontluisterend. Iedereen mist het perspectief, hoe goedbedoeld ook. De teksten waren soms te lastig te volgen, het ontbreekt aan overzichtelijke illustraties.”

Het clusteren van covidzorg in een aantal ziekenhuizen in het land kan een uitkomst bieden, maar voorlopig is het te druk om daarmee te oefenen, zegt Kuipers. ,,Als je het nu vraagt aan ziekenhuizen, is het niet te doen. Bij het Erasmus MC (waar Kuipers bestuursvoorzitter is, red.) zou ik ook zeggen: ik wil best even oefenen, experimenteren. Maar niet nu: nu is alles zo optimaal mogelijk ingericht om zoveel mogelijk zorg te verlenen.”

Vanaf twaalf uur vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met coronaminister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte over de harde lockdown en het gebrek aan een Plan B.

