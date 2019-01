Harbers: geen uitzetstop asielkinderen tot onderzoek klaar is

Harbers reageerde op vragen van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Regeringspartijen CDA en D66 pleitten er dit weekend in deze krant voor dat de regels rond kinderen in de asielprocedure worden versoepeld. Zo moet het kinderpardon ruimer worden toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning.



Met de draai van CDA is er een Kamermeerderheid ontstaan voor een soepeler kinderpardon. ChristenUnie en D66 willen nu een onmiddellijke uitzetstop, totdat er duidelijkheid is over het lot van deze asielkinderen. De VVD houdt echter vast aan het regeerakkoord.



Harbers verwijst naar de commissie Van Zwol, die 15 juni klaar zou moeten zijn met het onderzoek naar het functioneren van het kinderpardon. Omdat het volgens hem nog maar de vraag is of daaruit blijkt dat het kinderpardon baat heeft bij verruiming, blijft het huidige beleid vooralsnog gehandhaafd. ‘Een pas op de plaats’, waar ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind om vroeg, is volgens Harbers ‘ingewikkeld’ omdat onduidelijk is wat mogelijk nieuw beleid wordt. ,,Nadat de commissie klaar is, bekijken we of de aanbevelingen de situatie verbeteren’’, hield de bewindsman vol. ,,Ik ga onafhankelijkheid van het onderzoek geen geweld aandoen door te zeggen dat het sneller moet.’’



Daarmee is de kou nog niet uit de lucht. CDA-leider Sybrand Buma vindt dat Harbers wel degelijk ‘iets’ moet doen. ,,Goed dat de staatssecretaris onze wensen meeneemt in het onderzoek. Maar de vraag is wat er in de tussentijd gebeurt. Met de mogelijke verandering van de regels op til, moet dat nu al worden meegewogen bij mensen die dat aangaat.’’ Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp.