Hans de Boer: ‘Ik denk dat de tijd van de heel grote bek voorbij is’

Late afwijzing leraren­beurs zorgt voor problemen

6 augustus Leraren hoorden pas in juli dat zij geen lerarenbeurs kregen. De pot met geld bleek achteraf al sinds begin april leeg. De late afwijzing zorgt voor praktische problemen, omdat er al leraren zijn aangenomen om uren van studerende collega’s over te nemen. CNV Onderwijs wil dat het kabinet met extra geld over de brug komt.