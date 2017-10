Halbe Zijlstra bot? Misschien, maar vergis je niet in hem

Het nieuws dat hun nieuwe minister Halbe Zijlstra gaat heten, is hard aangekomen bij de ambtenaren op Buitenlandse Zaken. Wat weet die botterik nou van diplomatie? De schaarse interviews die hij over buitenlandse politiek heeft gegeven, het stuk dat hij daarover schreef in het wetenschappelijke tijdschrift Liberaal Reveil, ze worden gespeld op het departement. ,,Diplomaten houden ervan als een van de hunnen minister wordt'', zegt een ingewijde. ,,Dus ze vrezen de komst van Zijlstra.''



Maar wie meent dat Zijlstra niets weet van buitenlandse politiek, vergist zich. ,,In de fractie citeert hij regelmatig buitenlandse kranten'', vertelt een VVD-Kamerlid. Kranten als de New York Times en Financial Times ziet hij dagelijks. ,,Ik denk dat hij zelfs meer weet dan onze buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke. Mensen steigeren omdat hij geen diplomaat zou zijn. Maar hij is wel resultaatgericht. Als er iemand met een koel hoofd naar de roerige wereldpolitiek kijkt, dan is het Halbe. Je verslaat hem niet met geopolitieke en historische kennis.''



Als minister van Buitenlandse Zaken zal hij zijn energie steken in het afbreken van buitenlandse verdragen, zegt zijn oude fractiewoordvoerder Henri Kruithof. In het regeerakkoord zijn daar ook afspraken over gemaakt. ,,Waar hij echt helemaal horendol van wordt, dat zijn mensenrechtenverdragen die de vrijheid van het Nederlandse handelen in de weg staan. BUPO is zo'n verdrag, maar ook EVRM.''

Vrijheid

Als Zijlstra in de jaren 90 als projectleider voor Shell gaat werken, komt hij in veel landen. Griekenland, Mexico, Italië, maar ook Colombia, waar hij beveiligd over straat moet en getuige is van een bomaanslag. Het hotel tegenover het zijne in Bogota gaat de lucht in: 36 doden. Ook komt hij in Venezuela en Nigeria. Hij houdt er de drive aan over de vrijheid te verdedigen in het aangeharkte tuintje dat Nederland is.

De grootste indruk maakt het op hem als hij met Shell-president Jeroen ter Veer op pad is. Ergens in de jaren 90 belandt hij met hem in een volgepropte datsja waarin Ter Veer met Poetin over gas en buitenlandse politiek spreekt.

Zijlstra luistert mee als Ter Veer Poetin vraagt: ,,Hoe kijkt u naar de landen om u heen?'' Daarop zegt Poetin: ,,Die landen horen tot de Russische invloedssfeer en wij zullen nooit toestaan dat die onder invloed van het buitenland komen. En al helemaal niet onder militaire invloed.''

Volledig scherm VVD'er Halbe Dijkstra. © ANP

Kandidatuur

Het vormt Zijlstra's politieke kijk op de wereld. Omdat hij dat publiekelijk zelden heeft uitgevent, is zijn kandidatuur voor Buitenlandse Zaken deze week een bron van spot op social media en in columns. Sprak deze 'cultuurbarbaar' zijn Engels wel? De achterdocht is vooral gebaseerd op de periode dat hij in kabinet-Rutte I als een houwdegen tijdens de economische crisis de linkse cultuursector opschudde.

,,Wie hem als ongeletterde domoor beschouwt, zoals de cultuursector deed, vergist zich fiks'', zegt oud-Kamerlid Ton Elias. ,,Wel ben ik stevig in hem teleurgesteld, omdat hij vorig najaar onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat nota bene z'n fractiesecretaris van de VVD-lijst gegooid werd. Dat neemt echter niet weg dat ik z'n kwaliteiten onderken: snel, intelligent, besluitvaardig. Soms te snel oordelend - en dan niet of te laat bijstellen. De diplomaten op BZ kunnen hun borst nat maken: ze krijgen een baas die ze niet het bos in kunnen sturen.''

Keihard

Het imago van Zijlstra is dat hij keihard is. Maar hij is ook empathisch, bevestigen zijn mede-onderhandelaars van de kabinetsformatie 2017. Hij weet wat iemand nodig heeft en gunt andere partijen wat.

Als VVD-fractievoorzitter onder het tweede kabinet-Rutte functioneerde Zijlstra naar tevredenheid van de partijtop. Hij moet het gedachtegoed van de VVD bewaken. Bij het derde Griekse steunpakket gaat het bijna mis. Zijlstra meent dat je geen 'ja' kunt blijven zeggen tegen de Grieken. En Rutte ziet zichzelf alleen staan in Europa en wil geen Don Quichotte zijn. Achter de schermen is dat torenhoog opgelopen tussen de twee VVD-toppers. Rutte breekt zijn verkiezingsbelofte, Zijlstra blijft tandenknarsend loyaal.