Haardvuur in het Witte Huis, bagger in eigen land en raketten voor Oekraïne

Kamer tot op het bot verdeeld over versoepe­ling medicijn­ver­koop

De Kamer is tot op het bot verdeeld over het kabinetsplan om de regels voor verkoop van zwaardere medicijnen te versoepelen. Tegenstanders vrezen dat de medicijnen overal in de schappen komen te liggen, maar minister Kuipers zegt enkel wet te maken voor wat al langer in praktijk gebeurt.

19 januari