Guilty pleasures helpen ‘workaholic’ Van der Burg in hectische periode te ontspannen

met video Kabinet houdt vast aan excuses op 19 december, Surinaamse organisa­ties boos

Het kabinet is niet van plan de excuses voor het slavernijverleden, gepland op 19 december, uit te stellen. Dat is gistermiddag gezegd tijdens het overleg op het Catshuis. Surinaamse belangenorganisaties zijn daar boos over. Ze zetten de rechtszaak tegen de staat donderdag door om de plechtigheid tegen te houden.

14 december