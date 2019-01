Grote problemen met bruggen en sluizen Afsluitdijk

Kamer wil snel zicht op alle zaken rond chroom-6 in Nederland

16:17 De Tweede Kamer wil snel van het kabinet weten welke zaken er in Nederland nog spelen rondom het gebruik van de giftige stof chroom-6. De landelijke politiek is enorm geschrokken over de uitkomsten van een nieuw onderzoeksrapport naar een schandaal in Tilburg.