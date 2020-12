Groot deel ‘kindervuurwerk’ blijkt na keuring onveilig

Het vuurwerk in categorie F1 (kindervuurwerk) is het enige dat komende jaarwisseling afgestoken mag worden. Het gaat om bijvoorbeeld sterretjes, knalerwten en kleine fonteinen, die het hele jaar door in de schappen liggen.

Niet representatief

Op de rest van het vuurwerk, bijvoorbeeld vuurpijlen, ligt een afsteekverbod. Op deze manier wil de overheid komende oud en nieuw de druk op de zorg verminderen.

Bij de steekproef die de ILT afgelopen zomer hield zijn 670 artikelen kindvuurwerk gekeurd. 61 procent daarvan moet van de inspectie uit de verkoop en mag pas na aanpassingen weer terug in de schappen. Bij 114 artikelen, vooral sterretjes, zijn geen gebreken gevonden.

Het onderzoek is niet representatief voor heel het land, omdat het zich specifiek richtte op verkooppunten waarover signalen bestonden dat niet alles in orde was. Daarom gaat het ILT hetzelfde onderzoek landelijk herhalen. Dat moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Vuurwerkfonteinen vallen om

Meest voorkomende redenen voor afkeuring waren bijvoorbeeld vuurwerkfonteinen die omvielen. Of er kwamen brandende delen buiten een cirkel van 1 meter terecht. Deze artikelen moesten meteen uit de schappen.

Verder ontdekte de ILT bij 147 producten een fout met het etiket. Soms was deze onduidelijk, of stonden de verplichte veiligheidsinstructies (‘houd 1 meter afstand van het vuurwerk’) er niet op. Deze artikelen mogen na aanpassingen wel op de markt blijven.

‘Altijd voorzichtig zijn’

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) geeft het onderzoek reden tot actie, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt het ‘een bevestiging dat met vuurwerk altijd voorzichtigheid geboden is, hoe licht of zwaar het ook is’.

Categorie F1-vuurwerk mag het hele jaar door verkocht en afgestoken worden.