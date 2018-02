Groningse boeren op tractoren naar Den Haag

Minister bekijkt verbod op speculeren bitcoin

31 januari Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil over een paar weken duidelijk maken of een verbod van speculeren op koersstijgingen en -dalingen van de bitcoin wenselijk en mogelijk is. Partijen in de Kamer vragen om maatregelen tegen cryptomunten en andere omstreden financiële producten.