Gronings gas lijkt de olifant in de kamer na dichtdraaien Russische gaskraan

Het kabinet zoekt koortsachtig naar alternatieven nu Rusland ons abrupt geen gas meer levert. Olifant in de kamer lijkt het Groningse gasveld, waarvan is beloofd dat het dichtgaat.

Als premier Mark Rutte woensdag de provincie Groningen bezoekt, zal hij ongetwijfeld de vraag krijgen of de Groningse gaskraan verder opengedraaid wordt om het plotse wegvallen van het Russische gas op te vangen. Veel Groningers zien de bui al hangen nu er een tekort dreigt komende winter. Essent maakte dinsdagmiddag bekend de energieprijzen per 1 juli al met een kwart te verhogen.

Maar Rutte zal dan waarschijnlijk dezelfde woorden spreken die leden van het kabinet al maanden bezigen. Zoals minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) maandagavond nog: ,,Het kabinet heeft altijd gezegd: we bouwen de gaswinning in Groningen af vanwege de veiligheid van de Groningers. En alleen als er écht grote problemen zijn op de gasmarkt, is dat een aller-, aller-, allerlaatste mogelijkheid.’’

Het kabinet heeft besloten dat het Groningse veld uiterlijk in 2024 dichtgaat. Tot die tijd gaat de boel na 1 oktober van dit jaar eerst op de zogeheten ‘waakvlam’. Dat betekent dat de installaties wel actief blijven, zodat bijvoorbeeld in een erg koude winter extra gas kan worden opgepompt. Hoeveel dat komend gasjaar wordt, beslist staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) later deze maand. Daarbij kunnen ‘de ogen niet worden gesloten voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne’, stelde hij pas.

Volledig scherm Een bouwkundig expert wijst op een scheur in een vrijstaande monumentale toren bij een kerk in Zeerijp, die is beschadigd door een zware aardbeving. Groningen wordt al jaren geteisterd door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. © ANP

Gas uit andere delen van de wereld

Het lijkt een voorzichtige voorbereiding op een besluit om meer op te pompen, al ontkent iedereen dat nog hardop. Wel wordt ‘de vinger aan de pols gehouden’ en kijkt het kabinet of er voldoende gas uit andere delen van de wereld kan worden gekocht. ,,Voorlopig is Gronings gas daarbij niet in beeld’’, aldus Jetten. Het woord ‘voorlopig’ maakt Groningers achterdochtig.

Veel Groningers hebben al weinig vertrouwen in het kabinet na de al jaren voortslepende hersteloperatie van hun door bevingen beschadigde huizen. Toch heeft ruim zes op de tien inwoners van Groningen er begrip voor als de gaskraan tóch weer verder open moet om te voorkomen dat er een gastekort ontstaat. Dat bleek uit een enquête van het Dagblad van het Noorden in maart.

Quote We zullen contracten van andere landen moeten afkopen. Als dat al lukt, wordt dat duur René Peters, Energie-expert TNO

Maar politici willen het daar liever niet over hebben. ,,Nee, Groningen is echt de last resort voor als we echt een groot probleem hebben’’, zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. Eerst maar naar andere oplossingen zoeken, zeggen ook vrijwel alle andere partijen.

Het kabinet probeert gas en vloeibaar gas (LNG) uit andere delen van de wereld te kopen. Analisten waarschuwen dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Volgens energie-expert René Peters (TNO) is het mooi dat Nederland extra capaciteit bouwt om LNG te kunnen verwerken. ,,Maar daarmee is die LNG er nog niet. We zullen contracten van andere landen moeten afkopen. Als dat al lukt, wordt dat duur.’’

Volledig scherm Vorig jaar kwamen VVD-leider Mark Rutte, Sophie Hermans (VVD), Carola Schouten, ChristenUnie-leider Gert Jan Segers en Rob Jetten (D66) (l-r) aan bij het provinciehuis van Groningen. Toen kwamen ze samen voor de formatiegesprekken die uiteindelijk leidden tot het huidige kabinet. © ANP

Extra probleem

Extra probleem is dat de huidige gasvoorraden die bedoeld zijn voor tijden van schaarste, slecht zijn gevuld. Dat komt mede doordat het Russische Gazprom het afgelopen jaar al minder heeft geleverd. Het kabinet hoopt de discussie over Groningen te kunnen omzeilen door te kijken naar de kleine gasvelden op de Noordzee. Maar of dat genoeg is, kan niemand garanderen.

Reden waarom anderen wél hardop roepen dat Groningen niet dicht kan. Forum voor Democratie bijvoorbeeld. ,,Als het kabinet het heeft over het aller-, aller-, allerlaatste redmiddel, dan weet je wat er gebeurt’’, voorspelt FvD-Kamerlid Freek Jansen. ,,Dit wordt gewoon een probleem. De industrie heeft gas nodig. Rationeel gezien is het heel krom om géén gas op te pompen in Groningen.’’ Als voorwaarde noemt hij wel dat de schade gecompenseerd moet worden.

Ondertussen voeren bedrijven de druk op om geen opties uit te sluiten. Volgens Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW zal het Russische besluit onherroepelijk leiden tot hogere energieprijzen. En het kabinet zal bij een tekort sectoren afschakelen van het gasnet om te voorkomen dat huishoudens en ziekenhuizen zonder komen te zitten. Reden om volgens haar ‘snel alternatieven te ontwikkelen’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne:

Praat mee, Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.