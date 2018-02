GroenLinks wil in 100 gemeenten in bestuur

Partijleider Klaver voorspelt dat GroenLinks in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen de grootste partij wordt. Hij zei dat gisteren tijdens het partijcongres in Rotterdam. GroenLinks doet mee in 230 gemeenten.



,,Ik voel dat het kan'', lichtte Klaver zijn machtsclaim na afloop van zijn speech toe. ,,Ik merk overal dat mensen zoeken naar verandering. Landelijk hadden we een heel goede uitslag, maar we werden niet de grootste. Op heel veel plekken kunnen we dat nu wél worden.'' De partij ging vorig jaar landelijk van 4 naar 14 zetels.



Ook in Rotterdam kan de partij fors groeien. Niet voor niets congresseerde de partij in het Topsportcentrum Rotterdam. Klaver: ,,Wij kunnen hier de tweede partij worden. Dan gaat GroenLinks deze stad veranderen.'' Klaver zei te hopen op een zo progressief mogelijk college - zonder de alliantie van Leefbaar Rotterdam met Forum voor Democratie en zonder de PVV.