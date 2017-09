GroenLinks wil duidelijkheid van formatiepartijen: eigen risico omlaag?

Morgenavond praat het parlement over het probleem dat een groep mensen afziet van noodzakelijke zorg door het hoge eigen risico. Het vertrekkende kabinet maakte vandaag officieel bekend dat het verplichte eigen risico in 2018 met 15 euro zal stijgen naar 400 euro op jaarbasis.



Morgenavond debat

Voordat het debat morgenavond begint, wil GroenLinks van Zalm per brief vernemen of er plannen zijn voor verlaging van het eigen risico volgend jaar. Klaver zal dat verzoek morgen tijdens de dagelijkse regeling van werkzaamheden neerleggen. Een meerderheid van de Kamer moet wel akkoord gaan.



Klaver sprak vandaag op Twitter andermaal zijn bezorgdheid uit over onder meer de hoogte van het eigen risico. ,,Er zijn te veel problemen om in 2018 alles bij het oude te laten. Wat ons betreft beginnen we in deze begroting met de verandering: Het eigen risico moet in ieder geval omlaag."



Vorige week stemde een Kamermeerderheid, waaronder de formerende partijen, nog tegen een motie van de oppositie om het verplichte eigen risico in de zorg volgend jaar niet te verhogen.