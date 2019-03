GroenLinks-voorman Rosenmöller feliciteert Forum ‘ondanks zorgen’

Ja er is winst, volgens de exitpoll een verdubbeling in de Eerste Kamer zelfs, maar er is ook teleurstelling. De verkiezingen waren volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver een duel tussen zijn partij en Forum voor Democratie. Die strijd heeft Forum gewonnen.

Eerste Kamer-lijsttrekker Paul Rosenmöller doet zijn best om uitbundig te klinken, als hij tevreden constateert dat GroenLinks bij het ‘selecte clubje winnaars van 20 maart 2019’ hoort. ,,Maar er is ook een andere grote winnaar’’, roept hij in de microfoon. ,,Jullie zullen daar zorgen over hebben. Maar wij zijn en blijven verbinders en dus zeggen we gefeliciteerd tegen Forum voor Democratie.’’

De Groenlinksers die zijn samengekomen in de Utrechtse uitspanning Winkel van Sinkel zijn een beetje van slag. De partij wint, voor de derde keer op rij, verkiezingen. Maar ze hebben namelijk ook de exitpolls van Forum voor Democratie gezien. De partij, de tegenpool van GroenLinks, glorieert.

Flabbergasted

Kamerlid Nevin Özütok is ‘een beetje flabbergasted’. ,,Maar dit is democratie, er was een duidelijke keuze en de kiezer heeft gesproken.’’ Ook de nummer 2 van GroenLinks, Kamerlid Kathalijne Buitenweg, verwisselde eerder op de avond een tevreden glimlach voor een grimas toen ze de exitpoll van de provincie Noord-Brabant zag.

,,Ik ben natuurlijk heel erg tevreden over de winst die we lijken te behalen’’, zegt Buitenweg. ,,Maar iedereen heeft het ook over Forum. Inhoudelijk is er een wereld van verschil. Wij hebben een campagne van hoop gevoerd. Wij willen mensen samenbrengen, zij willen mensen uit elkaar halen. Wij willen het klimaat aanpakken, zij willen het klimaat ontkennen.’’

Niet waargemaakt

Partijleider Jesse Klaver zei vorige week dat het een tweestrijd zou worden tussen zijn partij en de partij van Thierry Baudet. Als de peilingen kloppen, heeft Baudet meer aantrekkingskracht gehad op de kiezers dan Klaver. Ook de records die Klaver op het partijcongres vorige maand beloofde te verbeteren, worden niet waargemaakt.

De landelijke exitpoll laat GroenLinks stijgen van vier naar acht zetels in de senaat; een evenaring van het record uit 1998, toen onder leiding van toenmalig partijleider Rosenmöller acht zetels werden behaald. Als Eerste Kamer-lijsttrekker verbetert Rosenmöller zijn eigen record niet.

Maar volgens Rosenmöller kan Rutte III niet om GroenLinks heen. ,,De coalitie is zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Het kabinet heeft ons nodig als ze de klimaatmaatregelen waar willen maken.’’ Maar de coalitie kan ook naar rechts kijken, naar Forum voor Democratie. Willen ze wél steun van links, dan is GroenLinks niet de enige optie. Ze kunnen óók naar de PvdA – gepeild op 7 zetels – kijken. In ieder geval CDA-leider Sybrand Buma zal liever zaken doen met de partij van Lodewijk Asscher dan met Klaver.

Aanslag

Meerdere GroenLinks-kopstukken memoreren de aanslag van maandag in Utrecht. Buitenweg stelt dat die ‘wel een effect heeft gehad’ op de verkiezingsuitslag. Volgens Kamerlid Lisa Westerveld hebben Forum voor Democratie en de PVV daarvan ‘op een vervelende manier proberen te profiteren’. Vanwege die aanslag begon de uitslagenavond van GroenLinks, die in de getroffen stad samenkwam, met een minuut stilte.