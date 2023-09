GroenLinks-PvdA haalt onervaren ‘natuurtalent’ binnen: ‘Esmah Lahlah belichaamt betrokkenheid bij bestaanszekerheid’

Toen Tilburg in 2018 op zoek was naar een wethouder zonder partijkleur voor de portefeuille bestaanszekerheid, werd Esmah Lahlah gepolst. De gepromoveerde kinderpsycholoog solliciteerde en werd aangenomen.

Dit jaar zal ze Tilburg verruilen voor Den Haag. Partijloos is Lahlah niet meer. In 2021 werd ze lid van GroenLinks. Nu komt Lahlah vanuit het niets op plek 2 van de kandidatenlijst terecht, tussen lijsttrekker Frans Timmermans en voormalig partijleider Jesse Klaver in.

In de verkiezingscampagne van GroenLinks-PvdA is ‘bestaanszekerheid’ hét modewoord. ,,Esmah belichaamt de betrokkenheid met dat thema”, aldus de Brabantse GroenLinks-gedeputeerde Hagar Roijackers. ,,Ze kan daar krachtig en geloofwaardig over praten.”

Toerist

Lahlah leefde in 2021 een maand ‘als toerist in de bijstand’. Ze at ‘een paar keer’ een zak paprikachips van 58 cent als avondeten. Geld voor iets anders was er niet. Haar conclusie, na die maand? De uitkering is veel te laag, zo vertelde ze in diverse media. Dat deed ze ‘heel invoelend’, stelt GroenLinks-partijvoorzitter Katinka Eikelenboom, die Lahlah vroeg te solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst. ,,Ze laat zien hoe je als politiek bestuurder aandacht moet vragen voor zo’n onderwerp.”

Hans Smolders, gemeenteraadslid in Tilburg en oud-LPF’er, noemt ‘het zogenaamd leven van het sociaal minimum’ een publiciteitsstunt. ,,Het is de enige reden dat ze bekend is geworden.”

Ze heeft een prettige rust en kalmte, dat gaat helpen GroenLinks-gedeputeerde Hagar Roijackers

Lahlah werd geboren in Helmond. Haar vader (toen 19), gastarbeider uit Marokko, werd verliefd op haar Nederlandse moeder (toen 16), die zich tot de islam bekeerde. Lahlah is gescheiden van de vader van haar kinderen. Ze kreeg daarna een relatie met Lars, die zich tot de islam bekeerde. Voor haar hoefde dat niet, zei ze in 2021 tegen het Financieele Dagblad. ,,We vieren het suikerfeest en het offerfeest, maar ook kerstmis.”

Carnaval viert Lahlah ook. Niet voor ‘het zuipen’, benadrukte ze eerder. ,,Het zijn ook de tradities eromheen, het gevoel van ‘samen’.” Ze loopt fanatiek hard en rende marathons in Rotterdam en Parijs. ,,Het dragen van mijn hoofddoekje heeft beperkingen”, zei ze in 2015 op de site ProRun. Ze moet in de zomer waken voor oververhitting. ,,Maar het belemmert me niet in mijn ambities.”

Lahlah had geen enkele politieke ervaring toen ze in 2018 als wethouder begon. Drie jaar later werd ze door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot ‘beste lokale bestuurder’. VVD-burgemeester Theo Weterings coachte haar in die begintijd en zag hoe ze zich ‘razendsnel ontwikkelde’. ,,Ze is een natuurtalent. Ze kan ingewikkelde onderwerpen op een eenvoudige manier vertellen.” Daarmee maakte ze zich in Tilburg geliefd. Ze wordt benaderbaar genoemd, is altijd ‘gewoon Esmah’ en wil tussen de mensen staan.

Esmah Lahlah-effect

In 2022 was ze GroenLinks-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. De partij ging van zes naar tien zetels en werd de grootste partij in de stad - de Lijst Smolders leverde fors in. Lokaal werd zelfs gesproken van het ‘Esmah Lahlah-effect’.

Smolders mag Lahlah graag. ,,Het is gewoon een leuke vrouw. Maar ik snap niet dat GroenLinks en PvdA, die bij elkaar honderd jaar bestaan, iemand op plek 2 zetten die zo onervaren is.” Dat schrikt Eikelenboom niet af: ,,Ze moet nog een hoop leren, maar ik denk dat ze dat kan. Ze heeft dat in Tilburg in korte tijd bewezen.”

Lahlah maakt de overstap naar de landelijke politiek in een tijd dat veel politici uit Den Haag vertrekken, mede vanwege bedreigingen en een algeheel guur klimaat. Nare reacties zal Lahlah ook zeker gaan krijgen, geeft Roijackers aan. ,,Dat is helaas de tijd waarin we leven. Maar ze heeft een prettige rust en kalmte, dat gaat helpen.”

