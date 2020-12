GroenLinks past omstreden 10.000 euro-plan aan: pas na 23ste vrij te besteden

De aanpassing is opvallend, omdat Klaver bij de lancering in oktober in deze krant nog stelde dat hij niet bang was dat achttienjarigen het geld zouden verbrassen. ,,We hebben daar vertrouwen in.” Ook zei hij dat er bewust voor 18 was gekozen, omdat hij ook wil dat mbo-studenten die na hun opleiding een eigen bedrijf beginnen het kunnen gebruiken als startkapitaal. Daarmee moeten zij in de nieuwe plannen vijf jaar wachten. Pas na hun 23ste verjaardag is het geld vrij te besteden.