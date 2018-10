GroenLinks na uitspraak Hof: Kolencentrales direct sluiten

De partij reageert op het nieuws dat het gerechtshof heeft bepaald dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.



In het regeerakkoord is nu afgesproken om de laatste vijf kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2030 te sluiten. Twee daarvan moeten in 2024 de deuren sluiten, maar GroenLinks wil die datum vervroegen. Oud-minister Henk Kamp van Economische Zaken suggereerde vorig jaar dat de Amsterdamse kolencentrale Hemweg mogelijk eerder zou kunnen sluiten om de Urgenda-deadline van 2020 te halen.