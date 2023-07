GroenLinks-leider Klaver lid geworden van partner PvdA

GroenLinks-leider Jesse Klaver is lid geworden van de PvdA. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij wil daarmee laten zien achter een ‘intensieve samenwerking’ met de PvdA te staan en ‘dat het eigen partijpolitieke belang nooit boven het algemeen belang mag gaan’. Hij hoopt dat partijgenoten een verdergaande samenwerking steunen.