Groen licht voor versoepelingen vanaf 1 juli

Uitvaarten

In dat geval zou het maximum aantal gasten in de horeca verhoogd kunnen worden naar 100. Ook het aantal mensen dat bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten mag zijn kan vanaf 1 juli verhoogd van 30 naar 100 personen. Wel moet nog steeds de 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.

Ook sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s kunnen op 1 juli open. In de kinderopvang is vanaf 1 juli ook weer noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders die niet in de zorg werken. Het gaat dan om de avonduren, de nachten en het weekend.

1 september

Zorgen

Helemaal zorgeloos is het kabinet niet. De demonstraties van dit weekeinde en het maatschappelijk verzet tegen de coronamaatregelen baren wel degelijk hoofdbrekens. Volgens bronnen zullen premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Zorg) hun persconferentie woensdag daarom ook gebruiken om te benadrukken dat de 1,5 meter afstand nog steeds noodzakelijk is. Zij begrijpen de onvrede hierover, maar denken dat dit vanuit medisch oogpunt nog steeds noodzaak is. Punt is wel dat met de versoepelingen, bijvoorbeeld door 100 personen toe te staan, ook vragen oproept over het aantal mensen dat aan één tafel mag, of hoe dicht die tafels van elkaar mogen staan.