Grijpt Loppersum Vooruit de macht door gasellende?

Rodenboog - zelf een CDA'er - snapt dat wel. ,,Als je ziet wat ons in Loppersum is aangedaan. Hoe de gaswinning werd verhoogd, terwijl men wist dat het onveilig was. Dat is ronduit schandalig."



Maar hebben lokale politici wel iets te zeggen over de aanpak van de aardbevingsellende? ,,Nee", zegt Warink van Loppersom Vooruit resoluut. ,,De benodigde miljarden moeten uit Den Haag komen. Maar ik breng het geluid van onze inwoners wél over in het land en bij Tweede Kamerleden. Zonder rekening te hoeven houden met de belangen van een moederpartij. In Loppersum zijn wij de enige partij zonder hoofdkantoor in Den Haag."



Dat lijkt een pre te zijn. Na de laatste grote beving - op 8 januari in Zeerijp - schuift Warink aan bij landelijke radio- en televisieprogramma's. Minister Eric Wiebes komt twee dagen na de klap naar de gemeente en gaat op de koffie bij een inwoner van Zeerijp: akkerbouwer Bert-Jan Huizing.



,,Het voelt alsof je een stukje naar beneden zakt", blikt Huizing terug op de klap van 8 januari. ,,Ik stond in de schuur, die begon helemaal te schudden." De boer rent naar zijn vrouw, die in huis is. Behalve een kapotte lamp op de slaapkamer van zijn zoon, is er - dit keer - geen schade.