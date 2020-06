‘Grapperhaus viel Halsema bijna Trumpiaans af’

Ruud Vreeman, oud-burgemeester: ‘Waarom geen verschillende scenario's doorgenomen?’

Ruud Vreeman, oud burgemeester van Tilburg, Groningen en Zaanstad snapt niet dat er vooraf niet verschillende scenario's zijn doorgenomen: ,,Even daargelaten dat je achteraf een koe in zijn kont kijkt. Dit zijn van die demonstraties waar normaal gesproken 300 man met borden op afkomen. Kennelijk heeft geen veiligheidsadviseur de vraag gesteld: wat doen we als er veel komen? Dan kun je dus 1000 man toelaten binnen hekken met wat agenten eromheen, die uitleggen dat het er niet meer dan 1000 kunnen zijn in verband met het coronavirus. Als burgemeester van Groningen wilde ik de huldiging van FC Groningen op de Markt. Dat werd me afgeraden door de politie. Maar ja, duizenden mensen op een industrieterrein iets laten vieren, dat is ook niets. Ik wilde dus weten onder welke voorwaarden iets wél kon en heb scenario’s doorgenomen.’’