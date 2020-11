Grapperhaus: Verkoop van mes aan jeugd moet verboden worden

Het moet winkels verboden worden om messen te verkopen aan jongeren. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) wil dit per wet regelen. Het is deel van een actieplan na tal van steekincidenten onder jongeren.

Ook moeten er op scholen vaker kluisjescontroles worden uitgevoerd, moet er in wijken vaker preventief gefouilleerd worden en komt er volgend jaar een inleveractie. Daarnaast moet er sneller worden ingegrepen bij zogenoemde drillrap-video’s waarin jongeren met messen staan te zwaaien en rivalen uitdagen.

De plannen volgen op steekincidenten in onder meer Spijkenisse, Amsterdam, Zaandam en Rotterdam. In enkele gevallen viel er zelfs een dode. Uit politiecijfers is op te maken dat het aantal steekincidenten onder jongeren (van 12 tot en met 17 jaar) sinds 2017 ruim is verdubbeld van 100 naar 220 incidenten.

Verbod

Quote Wapenge­bruik onder jongeren is niet normaal Ferd Grapperhaus, Minister van Justitie en Veiligheid Na een aantal incidenten volgde ook veel politieke onduidelijkheid, omdat burgemeesters pleitten voor een expliciet verbod op het dragen van messen door jongeren op straat. Minister Grapperhaus hield die boot af: de huidige wetten zouden al voldoende zijn. Gemeenten en kabinet waren tot op het bot verdeeld. In een brief aan de Tweede Kamer spreekt Grapperhaus er nu van dat de regels worden ‘verduidelijkt’ en de oude ‘onduidelijkheden’ moeten worden beëindigd. Om alle plooien glad te strijken, ligt er nu een actieplan.



Grapperhaus: ,,Wapenbezit en wapengebruik onder jongeren zijn niet normaal.” Hij spreekt van ‘weerbarstige problematiek’ die ‘alleen maar slachtoffers kent’. ,,Het moet worden teruggedrongen.”



Een wet om de verkoop van legale messen aan jongeren te verbieden, vergt volgens de minister nog wel wat ‘denkwerk’. Bijvoorbeeld als jongeren een mes nodig hebben voor hobby’s (denk aan vissen) of voor werk en school (een koksmes). Toch zijn er al winkels die de verkoop aan jongeren aan banden hebben gelegd. Bij Blokker, Ikea, Hema en Action is de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar al door de winkels zelf verboden. Uit een peiling bleek eerder al dat zo’n 70 procent van alle burgemeesters in Nederland ook zo’n verkoopverbod wil.

Nu is het al per definitie verboden om diverse messen, zoals stiletto’s, werpmessen en vlindermessen bij je te hebben op straat, als deze langer zijn dan 28 centimeter. Ook als iemand voorwerpen bij zich heeft waarbij ‘redelijkerwijs kan worden aangenomen’ dat zij op dat moment gebruikt gaan worden om iemand te verwonden, kan hij worden aangehouden.



Dat scholen vaker kluisjescontroles gaan uitvoeren, lijkt geen overtrokken plan. Bij een controle in Zaandam vond de politie drie hamers, zes messen, pepperspray, een taser, vals geld en illegaal vuurwerk.

Boete

Overigens is de verdeeldheid tussen gemeenten en kabinet niet helemaal verleden tijd. Zaandam kondigde in oktober aan dat het jongeren gaat beboeten met 2500 euro, als zij met een ‘gevaarlijk voorwerp’ over straat gaan. Het kabinet geeft daar in zijn plan geen vervolg aan. In het actieplan staat dat ‘geldboetes in beginsel’ niet aan jongeren worden opgelegd, ‘omdat deze veelal door ouders worden betaald die daardoor financieel getroffen worden’. ,,Dit heeft niet direct een pedagogisch effect.”

Marina van der Wal, opvoedkundige en puberexpert, vertelt hoe we met de messencultuur om moeten gaan: