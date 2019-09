Grapperhaus: Tipgeld tegen topcrimineel omhoog

De roep om hogere beloningen voor tipgevers klinkt weer sinds de moord op advocaat Derk Wiersum, die een kroongetuige bijstond in een zaak over een reeks liquidaties. Voor de opsporing van de hoofdverdachte in dat onderzoek, Ridouan Taghi, is een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Dat is een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk hoog bedrag.