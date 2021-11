Grapperhaus: Schade voetbalgeweld verhalen op daders, wedstrijd ‘gaat gewoon niet door’ als veiligheid niet op orde is

,,Lik op stuk", zei Grapperhaus in het Vragenuur op vragen van de PvdA. De minister noemt als voorbeeld de avondklokrellen, waarbij de relschoppers veroordeeld werden tot het betalen van hoge schadevergoedingen aan bijvoorbeeld winkels die schade opliepen. Voor zijn plan kijkt hij naar een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om schade door vuurwerk en drugs te verhalen op de daders. Dat voorstel is vandaag door de Eerste Kamer aangenomen.

Ook wil Grapperhaus dat er, net als voor de coronapandemie, voor elke voetbalwedstrijd door de burgemeester, politie, justitie en de voetbalclub wordt bekeken of de veiligheidsvoorschriften wel op orde zijn. Is dat niet zo, dan moet dat ‘gevolgen hebben voor politie-inzet'. ,,We moeten geen politiemensen sturen als je weet dat de veiligheidsnormen niet worden gehaald.”

Afgelast

Na een gesprek met de KNVB over meerdere maatregelen om het toenemende geweld rond voetbalstadions tegen te gaan, zei Grapperhaus dat het ook kan betekenen dat een wedstrijd wordt afgelast. ,,Als een wedstrijd van tevoren als onveilig wordt beoordeeld, dan begrijp ik dat de burgemeester zegt: ‘Dan gaat-ie gewoon niet door’.” Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen wilde niet zeggen of zij het daarmee eens is. ,,Dat wil ik eerst morgen eens rustig met de clubs bespreken.” Als wedstrijden worden afgelast omdat er geen politie wordt ingezet, schopt dat het speelschema van de Eredivisie in de war. ,,Daarom wil ik er nog geen uitspraken over doen.”

Wel is Van Leeuwen er voorstander van om de veiligheidscheck nieuw leven in te blazen, nadat het de afgelopen weekenden bij meerdere wedstrijden zowel binnen als buiten het stadion uit de hand liep. Afgelopen weekend werd nog een wedstrijd van MVV-Roda JC gestaakt om die reden. Volgens Van Leeuwen raakte het reguliere overleg over de veiligheid in het slop door corona waardoor er aanvankelijk geen publiek bij wedstrijden werd toegelaten. ,,Het instrumentarium hebben we al, maar we moeten het wel afstoffen.”

Volgens Van Leeuwen is het geweld ‘veel heftiger dan het ooit is geweest. ,,Er zijn nu - het seizoen is nog niet op de helft - al meer stadionverboden dan normaal in een heel jaar.” Een verklaring voor de agressie heeft ze niet. ,,Dat moeten we aan de sociologen vragen, dat ben ik niet.” Grapperhaus: ,,Dat mensen last hebben van opgekropt testosteron door corona, het zal allemaal wel, maar we moeten wel normaal verder.”

‘Zwaar crimineel’

Grapperhaus herhaalde in de Kamer dat de rellen schandalig zijn. Hij onderscheidt drie groepen die problemen veroorzaken. ,,Degenen die de boel verzieken in het stadion, bier gooien en andere overlast veroorzaken. De tweede groep gebruikt echt geweld tegen anderen en de politie en de derde groep intimideert mensen, bedreigt ze en pleegt geweld.” Die laatste categorie typeerde hij als ‘zwaar crimineel’. ,,Dit heeft niets meer met sport te maken. Ik noem hen ook geen voetbalsupporters meer en de vraag is of je ze voetbalhooligans kunt noemen.”

Ook Kamerleden zeiden dat geweld ‘zat’ te zijn en noemden het ‘walgelijk’ dat je niet meer gewoon naar een voetbalwedstrijd kan. ,,Een klein clubje supporters verziekt het voor heel Nederland", zei PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann. ,,Dat moeten we keihard aanpakken”, vindt PVV-Kamerlid Lilian Helder.

