Grapperhaus: Politie treedt terecht hard op tegen relschoppers

Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers dit weekend. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde daarmee zondag op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in .

Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag. ,,Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden.”

Lees ook Play Binnenstad Eindhoven vernield door relschoppers, winkels geplunderd

Ook de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen zegt de situatie van zondag in Eindhoven met verbijstering te hebben aangezien. Marjan Rintel noemt het ‘een afschuwelijke situatie’. Een groep mensen trok zondag rellend en vernielingen aanrichtend door de stad. Ze startten op het 18 Septemberplein en vervolgden hun weg naar en rond het station Eindhoven Centraal.

Extra beveiliging

Dat werd op last van de politie zondagmiddag afgesloten vanwege de protesten. ,,Het stationsgebouw is vernield en winkels op het station zijn geplunderd. Ook een auto van ProRail is vernield en in brand gestoken”, aldus Rintel. ,,De aanwezige collega’s op het station zijn enorm geschrokken maar gelukkig veilig. Doordat het treinverkeer eerder vanmiddag al gestaakt was, waren er vrijwel geen reizigers meer op het station.”

,,Gelukkig konden onze collega’s zich op tijd in veiligheid brengen maar dit is bij niemand in de koude kleren gaan zitten. Het station is een ravage. Mijn dank gaat uit naar de hulpdiensten. Het station moet een veilige plek zijn voor collega’s en reizigers. Wij rijden nu juist voor de mensen met een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Zij moeten veilig thuis kunnen komen.”

Zondagavond is extra beveiliging aanwezig op station Eindhoven. De winkels op het station zullen zondag niet meer opengaan, ook al omdat de tijd te kort is om te openen vanwege de avondklok. De verwachting is dat het treinverkeer in de loop van zondagavond weer opgestart wordt, zo meldt de NS.

Dringende oproep

In Amsterdam werden meer dan honderd mensen aangehouden tijdens een demonstratie die niet was toegestaan. Volgens de gemeente waren er ondanks de dringende oproep om vooral niet te komen en de waarschuwing dat door de politie zou worden opgetreden naar schatting 1500 mensen aanwezig bij het protest gericht tegen de coronamaatregelen.

Op sociale media ging de afgelopen week het bericht rond dat mensen van plan waren te gaan ‘koffiedrinken’ in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein in de hoofdstad hadden inderdaad veel mensen een kopje koffie bij zich. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied. Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die naar het plein kwam steeds groter werd en de risico’s toenamen.

Het Museumplein liep aan het begin van de middag vol met mensen die de coronamaatregelen overtraden en spandoeken bij zich hadden om te gaan demonstreren.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronaprotesten: