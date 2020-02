Grapperhaus overweegt dna voor opzoeken familie ook te gebruiken voor oude moordzaken

In de VS gebruikte de politie de laatste twee jaar zulke dna-databanken en wist het in zo’n zeventig onopgeloste zaken alsnog een dader te vinden. Meest in het oog springt het onderzoek naar de zogenoemde Golden State Killer. Deze inmiddels 72-jarige verdachte zou over een periode van dertig jaar dertien moorden en vijftig verkrachtingen hebben gepleegd. De politie had wel een dna spoor in die zaak, maar de nu verdachte Joseph DeAngelo kwam niet in de databanken van justitie voor. Via een commercieel bedrijf werd dna van een ver familielid ontdekt dat in zo’n ‘pret-databank’ zat. Zo kon verder worden gerechercheerd en DeAngelo worden gevonden.